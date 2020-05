Andrea Bocelli revela que estuvo contagiado de Covid-19, donará plasma.

El tenor italiano, Andrea Bocelli reveló este martes que hace aproximadamente dos meses estuvo contagiado del coronavirus Covid-19 ó SARS-CoV-2, además de que este mismo día donó plasma con el objetivo de aportar ayuda en los estudios en contra del virus.

“La pandemia que preocupaba al mundo, también me relacionó, aunque de una manera muy leve y casi asintomática, a mí y a algunos miembros de mi familia”, declaró Bocelli.

Esto luego de que según relato el cantante italiano, se realizó la prueba el pasado 10 de marzo, dando resultó positivo, aunque relató que únicamente tuvo “un poco de fiebre”, de igual manera su esposa e hijos presentaron síntomas leves. Asimismo, argumentó que no reveló que estaba enfermo antes “para no alarmar innecesariamente” a sus fanáticos, además de proteger la privacidad de su familia.

Estas declaraciones de Bocelli, se dan luego de este mismo día acudió junto a su esposa, Verónica Berti al hospital Cisanello de Pisa, donde ambos donaron plasma para la investigación de esta enfermedad.

“Hay muchas reflexiones que hacer, gracias a Dios que no tengo roles políticos, así que no estoy llamado a tomar decisiones y ni siquiera me gustaría estar en el lugar de quienes tienen que tomarlas, fue un momento muy complicado cuando hubo una emergencia en los hospitales”, declaró a los medios de comunicación.

“Miro a mi alrededor y ahora veo una situación que es absolutamente normal, lo que no es normal es el comportamiento de quienes aún temen este virus hoy en día, el país está de rodillas porque las actividades están luchando por reanudarse”, agregó.