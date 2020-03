Bolsas en el Mundo se desploman. BMV perdió 5.28 por ciento

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) no fue inmune a la volatilidad registrada este “jueves negro” por el Covid-19, y tras haber llegado a reportar pérdidas cercanas al nueve por ciento, terminó operaciones con una caída de 5.28 por ciento, en línea con los indicadores bursátiles de Estados Unidos, Europa y Asia.

Al cierre de operaciones, el principal indicador del mercado accionario local, el S&P BMV IPC, concluyó la jornada en 36 mil 636.70 unidades, lo que significó un retroceso de dos mil 41.85 puntos.

Esta caída es considera como la segunda más fuerte en lo que del año, la primera se dio a penas el 9 de marzo pasado y fue de 6.42 por ciento; además, esta baja es muy similar a la registrada el 19 de septiembre de 2002, cuando el mercado local perdió 5.29 por ciento.

En tanto, en Estados Unidos, los tres principales indicadores de Wall Street terminaron con fuertes caídas, el Dow Jones con 9.99 por ciento, el Nasdaq con 9.43 por ciento y el Standard & Poor´s 500 con 9.51 por ciento.

Banco Base, a través de su análisis de cierre de mercados, explicó que este jueves, el mercado de capitales de Estados Unidos tuvo una de sus peor sesiones en la historia; ésta es la contracción más grande desde el 19 de octubre de 1987, día que ahora es conocido como el “lunes negro” (Black Monday).

Comentó que en esa ocasión se dio la caída más grande para un solo día en la historia, incluso mayor a las de la Gran Depresión de 1929 y la Gran Recesión de 2008.

Añadió que en Europa, las principales plazas bursátiles también se desplomaron. El Euro Stoxx 600 registró una caída de 11.48 por ciento, la mayor desde que se tienen registros de este índice en 1987, el DAX de Alemania y FTSE 100 de Londres retrocedieron en 12.24 y 10.87 por ciento.

En Asia, los principales mercados de valores cerraron con resultados negativos, el Nikkei 225 de Japón registró una pérdida de 4.41 por ciento, mientras que los índices de Shanghái y Shenzhen de China retrocedieron en 1.52 y 2.20 por ciento, respectivamente.

Cabe señalar que este jueves, en México, apenas a los 32 minutos de haber iniciado operaciones, los dos mercados accionarios locales, la BMV y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), suspendieron operaciones, debido a que la caída fue de siete por ciento.

La BMV informó que, a las 08:02 horas, decretó la suspensión de la sesión de remate durante 15 minutos, debido a un movimiento extraordinario en el mercado que llevó al S&P BMV IPC a registrar una variación negativa de siete por ciento.

La jornada fue reanudada a las 08:21 horas, de acuerdo al Procedimiento de Suspensión y Reanudación de Negociación de la Sesión de Remate por Movimientos Extraordinarios.

Esta acción se implementó para asegurar la equidad y la continuidad de la negociación durante la jornada, en apego al Reglamento Interior y Manual Operativo de la BMV.

Caso similar ocurrió con BIVA. María Ariza, directora general de esta bolsa, explicó que si bien tenían un margen, pues la caída era cerca al siete por ciento, decidieron suspender cotizaciones.

Esta fue la primera vez en la historia de esta bolsa en suspender las negociaciones. Esta bolsa inició operaciones el 25 de julio de 2018.

El FTSE BIVA cerró en 754.14 unidades, lo que significó un retroceso de 42.68 puntos, es decir, tuvo una pérdida de 5.36 por ciento.

Banco Base explicó que este severo episodio de incertidumbre se dio ante la posibilidad de que la pandemia del coronavirus sea más grave de lo que se creía.

Ayer por la tarde, Donald Trump dio una conferencia de prensa para hablar sobre algunas medidas que implementará para combatir el impacto económico de esta enfermedad, que incluye un aplazamiento de la fecha de pago de impuestos y préstamos a los sectores más afectados por la pandemia.

No obstante, el mandatario estadunidense mostró una retórica de precaución y a favor de la implementación de medidas para evitar la propagación del virus, anunciando que prohibirá la entrada a personas no residentes que vengan de Europa, lo que no fue bien recibido por los mercados, dijo.

El cambio en la postura de Trump, en comparación con la de semanas anteriores, mandó una señal al mercado de que la pandemia podría ser más grave de lo que se creía, generando un severo episodio de incertidumbre y un desplome en el mercado bursátil a nivel global.

En la jornada de este “jueves negro”, en la BMV operaron 113 emisoras, de las cuales nueve ganaron, 99 perdieron y cinco sin cambio alguno.

Entre las empresas con mayor variación al alza estuvieron El Puerto de Liverpool, con 1.41 por ciento y Femsa, con 1.21 por ciento, mientras que las compañías con una mayor variación a la baja fueron Voralis, con 16.75 por ciento y Hoteles City, con 14.55 por ciento.

El volumen operado en esta sesión fue de 441.3 millones de títulos, por un importe de 13 mil 642.9 millones de pesos.

