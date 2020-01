Difunden video que podría probar que misil derribó avión ucraniano en Irán (VIDEO).

El medio BNO News ha difundió un video en redes sociales donde supuestamente se puede ver en momento en el que un misil iraquí impacta el Boeing 737-800 de Ukraine International Airlines el cual había despegado del Aeropuerto Internacional Imán Jomeini, en Teherán.

“Este video ha sido verificado por el New York Times, que ha hablado con la persona que lo filmó. Parece que el nuevo video muestra un misil golpeando el vuelo 752 antes de que se estrellara cerca de Teherán, matando a 176 personas”, indicó BNO News en su perfil de Twitter.

En el video se puede apreciar un objeto ascendente que impacta con la aeronave, produciendo una pequeña explosión, pero sin que el avión llegue a estallar, citando al medio, el avión continuó volando para tratar de regresar al aeropuerto, en cuya maniobra se precipitó finalmente al suelo, provocando la muerte de los 167 pasajeros y 9 tripulantes que en él se encontraban.

Asimismo, estas imágenes podrían avalar las indagaciones sobre que el accidente fue originado por el choque de un proyectil con el aparato, luego de que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acusó directamente a Irán del derribo del Boeing ucraniano sobre Teherán, citando informes de inteligencia, aunque señaló que “pudo haber sido involuntario”.

This video has been verified by the New York Times, which has spoken with the person who filmed it https://t.co/9X9Ckz2DZW

— BNO News (@BNONews) January 9, 2020