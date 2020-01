El diseñador francés Jean Paul Gaultier anuncia su retiro

El afamado diseñador de modas francés, Jean Paul Gaultier anunció este viernes a través de redes sociales su retiro de las pasarelas, siendo su ultimo desfile durante la Semana de la Moda de Alta Costura en París.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm

