Estos son los nominados a los premios BAFTA 2020.

Este martes se dieron a conocer las nominaciones a los Premios de Cine inglés BAFTA 2020 del Reino Unid el equivalente al Oscar, en donde la cinta el “Joker” lidereo la lista al estar nominada en 11 categorías.

A“Joker” le sigue la película del Martin Scorsese “The Irishman” y “Once Upon a Time … in Hollywood” de Quentin Tarantino ambas con 10 nominaciones mientras que en la categoría de película extranjeras estas The Farewell, For Sama, Dolor y Gloria, Parásitos y Retrato de una mujer en llamas.

La entrega del BAFTA se llevará a cabo el próximo domingo 2 de febrero, en el Royal Albert Hall de Londres, gala la cual estará conducida por el actor y comediante Graham Norton.

Aquí la lista completa de nominados:

Mejor Película

1917

El Irlandés

Joker

Había una vez…en Hollywood

Parásitos

Mejor Filme Británico

1917

Bait

For Sama

Rocketman

Sorry we missed you.

Los dos Papas

Mejor Debut para un director, productor o escritor británico.

Bait -Mark Jenkin, Kate Byers, Linn Waite

For Sama – Waad al-Kateab, Edward Watts

Maiden – Alex Holmes

Only You – Harry Wootliff

Retablo -Álvaro Delgado-Aparicio

Mejor película en habla no inglesa

The Farewell

For Sama

Dolor y Gloria

Parásitos

Retrato de una mujer en llamas.

Mejor Documental

American Factory

Apollo 11

Diego Maradona

For Sama

The Great Hack

Mejor película animada

Frozen 2

Klaus

A Shaun the sheep movie: Farmageddon

Toy Story 4

Mejor director

Martin Scorsese – El irlandés

Quentin Tarantino – Había una vez… en Hollywood

Bong Joon-ho – Parásitos

Sam Mendes – 1917

Todd Phillips – Guasón

Mejor Guion

Entre Navajas y Secretos – Rian Johnson

La noche de las nerds -Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel, Katie Silberman

Historia de un Matrimonio – Noah Baumbach

Había una vez… en Hollywood – Quentin Tarantino

Parásitos – Han Jin Won, Bong Joon-ho

Mejor Guion Adaptado

El Irlandés -Steven Zaillian

Jojo Rabbit – Taika Waititi

Joker – Todd Phillips, Scott Silver

Mujercitas – Greta Gerwig

Los dos Papas – Anthony McCarten

Mejor Actriz

Jessie Buckley – Wild Rose: sigue tu propia canción

Scarlett Johansson -Historia de un matrimonio

Saoirse Ronan – Mujercitas

Charlize Theron – El Escándalo

Renée Zellweger – Judy

Mejor Actor

Leonardo DiCaprio -Había una vez… en Hollywood

Adam Driver – Historia de un matrimonio

Taron Egerton – Rocketman

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – Los dos Papas

Mejor Actriz de reparto

Laura Dern – Historia de un matrimonio

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Mujercitas

Margot Robbie – El Escándalo

Margot Robbie – Había una vez… en Hollywood

Mejor Actor de reparto.

Tom Hanks -Un buen día en el vecindario.

Anthony Hopkins – Los dos Papas

Al Pacino – El Irlandés

Joe Pesci – El Irlandés

Brad Pitt – Había una vez… en Hollywood

Musica Original.

1917 -Thomas Newman

Jojo Rabbit – Michael Giacchino

Joker -Hildur Guđnadóttir

Mujercitas -Alexandre Desplat

Star Wars: El ascenso de Skywalker – John Williams

Mejor Elenco

Joker

Historia de un matrimonio.

Había una vez… en Hollywood

The Personal History of David Copperfield

Los dos Papas

Mejor Fotografía

1917

El Irlandés

Joker

Contra lo Imposible

El Faro

Mejor Edición

El Irlandés

Jojo Rabbit

Joker –

Contra lo imposible –

Había una vez… en Hollywood

Mejor diseño de producción

1917

El Irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Había una vez… en Hollywood

Mejor diseño de vestuario

El Irlandés

Jojo Rabbit

Judy

Mujercitas

Había una vez…en Hollywood

Mejor maquillaje y peinado

1917

El Escándalo

Joker

Judy

Rocketman

Mejor sonido

1917

Joker

Contra lo Imposible

Rocketman

Star Wars: El Ascenso de Skywalker

Mejores efectos especiales

1917

Avengers: Endgame

El Irlandés

El Rey León

Star Wars: El Ascenso de Skywalker

Mejor cortometraje de animación

Grandad was a romantic

In her boots

The magic boat

Mejor filme animado británico

Azaar

Goldfish

Kamali

Learning to Skaetboard in a Warzone ( If you´re a girl)

The Trap.

Estrella Emergente.

Awkwafina

Jack Lowden

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr

Michael Ward

