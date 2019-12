Ex cardenal acusado de abuso soborno a Juan Pablo II y Benedicto XVI: WP.

Según ha revelado el diario The Washington Post citando ex jerarcas religiosos y archivos de transacciones financieras, el ex cardenal estadounidense Theodore McCarrick entregó más de 600 mil dólares durante aproximadamente 20 años a jerarcas religiosos, incluidos a papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI, cuando afrontaba acusaciones por agresión sexual en los años 1970 por las que finalmente fue excomulgado en febrero pasado.

Según los datos revelaron que McCarrick entregó desde 2001 más de 600 mil dólares a eclesiásticos, empleados del Vaticano, asesores papales y a Juan Pablo II y Benedicto XVI.

Asimismo precisaron que varios de estos destinatarios, que fueron más de 100, eran encargados directos de investigar las acusaciones de agresiones sexuales a McCarrick, señaló el diario estadunidense.

Además en Washington, el ex cardenal disponía de un fondo especial por intermedio del cual recaudaba dinero y lo redistribuía con escasa supervisión. Por lo que el dinero podría haber sido destinado a obras de caridad, precisa el Washington Post.

Por su parte, un vocero del cardenal Leonardo Sandri, que recibió 6 mil 500 dólares de parte de McCarrick en los años 2000, aseguró que estos regalos “jamás influenciaron las decisiones del cardenal en tanto miembro de la Santa Sede”, declaró.

Portavoces de los antiguos papas y del Vaticano no han comentado hasta ahora acerca de estas declaraciones reveladas.

Foto AFP