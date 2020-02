Fallece el legendario actor Kirk Douglas a los 103 años.

Este miércoles ha fallecido el icónico y legendario actor de Hollywood, Kirk Douglas a los 103 informó su hijo, el también actor, Michael Douglas.

“Con gran tristeza mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos ha dejado hoy a la edad de 103 años”, escribió Michael Douglas en redes sociales. “Para el mundo era una leyenda, un actor de la época dorada del cine que vivió hasta bien entrada su época dorada, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía marcaba una pauta a la que todos nosotros debíamos aspirar. Pero para mí y mis hermanos Joel y Peter era simplemente papá”, expresó.

“La vida de Kirk fue bien vivida, y deja un legado en película que perdurará durante generaciones venideras, y una historia como un reconocido filántropo que trabajó para ayudar al público y traer paz al planeta. Déjame terminar con las palabras que le dije en su último cumpleaños y que siempre seguirá siendo verdad. Papá, te quiero mucho y estoy muy orgullosa de ser tu hijo”, finalizó.

Douglas trabajó en más de 80 películas, sus interpretaciones más destacas en la pantalla fueron el las cintas Spartacus, Seven Days in May, 20,000 Leagues Under the Sea y Champion.

Fue nominado al Oscar tres veces, aunque solo fue galardonado con un Oscar honorario en 1996. En otro ámbito Kirk Douglas también fue producctor de dos grandes películas dirigidas por el mítico director, Stanley Kubrick: Paths of Glory y Spartacus.

Fotos Getty