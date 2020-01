Greta Thunberg llama a la Acción Climática en Davos

Cuatro jóvenes activistas climáticos, incluida Greta Thunberg, dijeron el martes a las élites reunidas en el Foro Económico Mundial de Davos que no están haciendo suficiente para combatir la emergencia climática, y advirtieron que se está acabando el tiempo.

En una mesa redonda en la localidad suiza de Davos, los cuatro dijeron confiar en que su generación ha encontrado su voz y puede trabajar con los poderosos para conseguir los cambios necesarios para limitar el cambio climático. Sin embargo, Thunberg dijo que no se había hecho suficiente.

La adolescente sueca se hizo famosa por celebrar una huelga estudiantil semanal, iniciando un movimiento global y recibiendo el premio de la revista Time a la persona del año 2019.

La gente está más concienciada ahora sobre el calentamiento global, señaló. “Parece que el clima y el medio ambiente son ahora un tema candente, gracias a la presión de los jóvenes”.

Los demás participantes en la mesa redonda mostraron la misma energía y emoción al hablar de los efectos del calentamiento global y de cómo debían jugar un papel central concienciando e insistiendo en que se hagan cambios.

El momento de actuar es este, afirmó Thunberg, señalando que convertir el tema en prioridad no significa nada si el mundo no aborda la emergencia climática.

“No soy una persona que pueda quejarse de que no se yo se oye mi voz. Se me oye todo el tiempo”, bromeó. “Pero en general, la ciencia y la voz de los jóvenes no están en el centro de la conversación”.