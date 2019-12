Hablar con Trump sería perder el tiempo: Greta Thunberg.

En una entrevista para programa de radio, Today de la BBC, en la cual se desempeñó como editora invitada este lunes, la joven activista del clima, Greta Thunberg dijo que conversar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una cumbre de la ONU sobre calentamiento global hubiera sido una pérdida de tiempo, ya que el mandatario no le habría prestado atención.

La joven activista argumentó que Trump no le habría dicho nada “porque obviamente no está escuchando ni a los científicos ni a los expertos, entonces ¿por qué me escucharía a mí?”.

“Así que probablemente no le habría dicho nada, no habría perdido mi tiempo”, expresó.

Asimismo, Thunberg aseguró que los ataque que a recibido de parte de presidente de EE.UU cuando le recomendó que debería trabajar en sus problemas de ira, ó cuando el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que solo era una “mocosa”, ella aseguró que no significan nada.

“Esos ataques son graciosos porque obviamente no significan nada”, dijo. “Quiero decir, por supuesto que significan algo: están asustados de los jóvenes que exigen cambios que ellos no quieren hacer, pero simplemente prueban que de hecho estamos haciendo algo y que ellos nos ven como una amenaza”, apuntó.

