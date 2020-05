Juegos Olímpicos de Tokio podrían ser cancelados definitivamente: COI.

Este jueves, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, dijo que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 podría ser cancelados definitivamente si no pueden celebrarse en 2021 debito ante la incertidumbre que global que se vive por la pandemia del coronavirus Covid 19.

“Francamente, entiendo porque el comité organizador no puede contratar siempre a tres mil o cinco mil personas. No se puede cambiar todos los años el calendario deportivo de las principales federaciones en el mundo entero. No se puede dejar que los atletas estén en incertidumbre (…) así que entiendo este enfoque de nuestros socios japoneses“, afirmó Bach.