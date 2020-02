Juez dicta prisión preventiva para Emilio Lozoya.

El juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, ordenó prisión provisional al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien fue detenido el día de ayer en la cuidad española de Málaga.

Según la determinación del juez, argumentó que Lozoya no cuenta con domicilio en España, además de que existe un posible riesgo de fuga, así como trascendió que al memento de ser detenido presentó una licencia falsa a nombre de Jonathan Solis Fuentes.

Por lo que a partir de este momento, el gobierno de México cuenta con 40 días para solicitar y argumentar la extradición de Lozoya a las autoridades españolas, además de que se prevé que este proceso podría durar meses e incluso hasta un año.

Además de que el ex funcionario no aceptó la extradición a México, en el cual es requerido por un fraude de 280 millones de dólares, así com es acusado por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ambas órdenes derivan de la venta de la planta de Agro Nitrogenados y el caso Odebrecht, del cual supuestamente recibió 10 millones de dólares a cambio de sobornos para beneficiar a la empresa brasileña con contratos.

Foto Reuters