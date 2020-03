Organización Mundial de Salud declara pandemia mundial por coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles pandemia mundial por el coronavirus causante del COVID-19 después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas, así como en este mismo período los países afectados se hayan triplicado.

“Estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el Covid19 puede caracterizarse como una pandemia”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Por lo que podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente en los próximos días y semanas”, agregó.

Ante esto destacó que describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer.

“Pandemia no es una palabra que usemos a la ligera o sin cuidado. Es una palabra que se puede usar mal y causar miedo o hacer que se acepte, sin justificación, que se ha perdido la batalla, llevando a más sufrimiento y muertes”, aseguró.

Asimismo, Adhanom Ghebreyesus apuntó que el organismo está preocupado por la propagación y los retos que ahora enfrentan los países que combaten al virus, pero también señaló que varios naciones “han demostrado que este virus puede ser suprimido y controlado”.

“Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda controlarse al mismo tiempo”, señaló.

Por lo que señalo que si los países detectan, prueban, tratan, aíslan, rastrean y movilizan a su gente en la respuesta, aquellos con un puñado de casos pueden evitar que esos casos se conviertan en grupos, y esos grupos se conviertan en transmisión comunitaria.

Así como hizo un llamado a tomar todos los días medidas urgentes y agresivas: “Hemos tocado el timbre de la alarma alto y claro”.

Fotos AFP, Reuters