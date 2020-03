DESOBEDIENCIA CIVIL COMO CONTRAPESO

DESPIERTA MÉXICO 🇲🇽

por Arturo Argente

La idea de una huelga feminista surge en 1975, año en el que declara que el 8 de marzo se celebre el Día de la Mujer, por lo que no es movimiento social nuevo, ni tiene su origen en nuestro país.

En 2017 Estados Unidos vivió su propio #DayWithoutAWoman, en reclamo por comentarios considerados misóginos del presidente Donald Trump. En España, el 8 de marzo de 2018, se realizó un paro de mujeres con manifestaciones de proporciones no vistas. Argentina y Polonia procedieron de igual forma en el 2016.

La idea de hacer un paro nacional el próximo 9 de marzo inició entre grupos de feministas y que se dio a conocer con la etiqueta #UnDíaSinMujeres para que mujeres y niñas no asistan a sus trabajos, escuelas y no realicen compras.

Este acto masivo representa una forma de desobediencia civil que busca un cambio social ante el riesgo palpable de una condena pública, y que espera conseguir que se atienda a la brevedad el alto riesgo que implica ser mujer en nuestro país.

La desobediencia civil que representa este movimiento constituye un mecanismo legítimo de participación social que representa un contrapeso real en un sistema democrático como el nuestro, y que encuentra su amparo en los derechos fundamentales como la libertad de conciencia y la participación política directa.

No olvidemos que tener derechos también implica el derecho a defenderlos frente a un estado que actúa con indiferencia ante el peligro que enfrenta la ciudadanía, en especial si eres mujer. Y nos preguntamos ¿por qué el gobierno, conociendo los derechos de la ciudadanía, se exime a cumplirlos?

Vivimos una realidad en que los derechos de la ciudadanía han venido decreciendo y, por el contrario, hay un aumento progresivo de nuestras obligaciones. Hemos sufrido las consecuencias de una transición política que se encuentra bañada de una cruel expectativa que agrava la realidad de todas las mujeres en el país.

En la historia siempre han existido personas que han criticado al estado y se oponen al sistema no cumpliendo leyes injustas. El poder en México, a través de los años, ha demostrado ciertos tintes de autoritarismo, y se puede entender la molestia que se está causando este movimiento. No hay nada más incómodo para un déspota que un esclavo que hace preguntas; Nelson Mandela, Martin Luther King y Mahatma Gandhi son claros ejemplos de este caso. Esta desobediencia civil causa molestia y se etiqueta como una supuesta manipulación de los conservadores y no como un tema prioritario. En efecto, todo movimiento social que no cuadra con la estrategia de un gobierno causa enfado.

Es tan grave nuestra realidad que al menos una minoría se manifieste de esta forma para recordarle a las autoridades que todo gobierno tiene la obligación de salvaguardar los derechos de la población.

Jamás se ha visto que una persona justa cometa alguna injusticia por sus ideales. Las mujeres finalmente consiguieron subir al primer lugar de la agenda nacional la defensa de sus derechos.

¡Despierta México!

Dr. Arturo Argente Villarreal

Dr. Arturo D. Argente Villarreal. PhD.

Director Asociado de División.

Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno

Tec de Monterrey

Campus Toluca

[email protected]

www.tec.mx

Foto : Xinhua