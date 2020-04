LA APUESTA POR PEMEX

DESPIERTA MÉXICO

Por Arturo Argente

A lo largo de la última década, Pemex no ha sido capaz de generar los recursos suficientes para financiar su gasto operativo y de inversión, tampoco ha podido hacerle frente al costo financiero de su deuda y a sus obligaciones fiscales.Desde 2009, sus gastos han sido mayores a sus ingresos, por lo que se ha visto obligado a contratar más deuda para poder enfrentar sus diversos compromisos financieros. Además, la extracción de crudo, su negocio más rentable, va en declive desde hace más de 10 años.

La semana pasada, Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de Pemex, de ‘BB+’ a ‘BB’, dentro del rango especulativo quedando en grado “basura”. Estas rebajas se dan en medio de la recesión en la industria mundial del petróleo, gas y el debilitamiento del vínculo crediticio entre México y Pemex. Desafortunadamente, la paraestatal mexicana puede convertirse en el emisor corporativo sin grado de inversión más grande del mundo.

El único punto positivo para Pemex ante esta tormenta es una cobertura para mantener los ingresos por encima de los costos de producción y una cobertura más grande contratada por Hacienda que garantiza este año los ingresos del gobierno provenientes del petróleo.

Como parte de la estrategia de rescate del sector energético, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llevado a cabo una serie de medidas orientadas a recuperar la capacidad productiva y a revertir el deterioro financiero de Pemex. A la mitad de esta situación se encuentra la construcción de una discutida refinería petrolera en la Cantera “Dos Bocas” ubicada en el estado de Tabasco con una inversión estimada de 160.000 millones de pesosaproximadamente. Los riesgos que rodean este proyecto son los altos costos de la inversión y los tiempos de construcciónson muy altos y volátiles.

El mandatario ha propuesto que entre 2019 y 2022 el Gobierno mexicano incremente el flujo de aportaciones de capital, apoyos fiscales, prepago de pagarés y apoyo en la estrategia de combate al robo de combustible.

Aun cuando Pemex ya no pesa en la economía como antes y su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) es cada vez menor, es importante que los mexicanos rescatemos a Pemex por las implicaciones sistémicas que tendría su quiebra sobre la economía y las finanzas públicas del país. Sin embargo, los apoyos financieros planteados por la actual administración tienen que estar acompañados de cambios sustanciales en la operación y se debe de tomar en cuenta la gravedad de esta recesión, la caída en los precios del barril y el índice de rentabilidad de Pemex. De lo contrario, repetiremos la historia que hemos observado enadministraciones anteriores, cuando José López Portillo trató de convertir a México en “potencia petrolera “y nos llevó a una de las más grandes crisis de nuestra historia. Esperemos que Lopez Obrador no le pida también perdón a losdesposeídos por no sacarlos de su postración.

Dr. Arturo Argente Villarreal.

Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno.

Tec de Monterrey. Campus Toluca.

[email protected]

www.tec.mx

Foto: Archivo