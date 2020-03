LECCIONES DE ESTA PANDEMIA

DESPIERTA MÉXICO

por Arturo Argente

El coronavirus nos está mostrando que la política de salud pública tiene poderosas razones para existir en beneficio de toda la población, porque este virus afecta primordialmente a dos grupos: la población de la tercera edad y a los viajeros.

En España la escasez empieza a hacer estragos. Hay falta de insumos, de personal, se procede sin dirección ni planificación alguna, se contrata personal médico temporal y los hospitales se colapsan.

Noticias estremecedoras llegan de Italia, donde también la salud pública se encuentra al borde del caos. No alcanzan los respiradores y deben elegir a quién se debe dejar vivir o morir. La barbarie ya nos alcanzó.

En Estados Unidos, el país económicamente más poderoso, tiene a una gran parte de la población desamparada y que no puede ir al médico porque no tiene un seguro que los cobije, el servicio es muy caro. El New York Times reafirmó la falta generalizada de kits de prueba de coronavirus en Estados Unidos. Los médicos a domicilio no existen en este país. La gente pobre y jubilada es la más frágil en la nación más poderosa del mundo. Trump no sabe cómo enfrentar esta pandemia y esto le va a cobrar factura en las próximas elecciones.

El caos se asoma ante esta situación. Las redes sociales propagan opiniones de odio, conteos de infectados, indicaciones contradictorias, alertas y noticias que provienen de todo el mundo.

Este desastre vuelve a mostrar la mala entraña de los políticos que no pierden la oportunidad para sacar tajada en su peor faceta, como lo hizo el diputado panista, Jorge Espadas Galván, que entregó cubrebocas y gel antibacterial con su nombre y el logo del PAN a los habitantes de su distrito en León, Guanajuato.

Tal vez esta pandemia, cuyas derivaciones son todavía imprevisibles, genere pérdidas económicas tan grandes que llame a algunos a la reflexión. El Gobierno mexicano deberá restructurar su presupuesto y reasignar el gasto hacia el sistema de salud pública. En México, las pequeñas y medianas empresas, que generan el 75% del empleo nacional y el 62% de la producción y que son un motor para sacar a la gente de la pobreza con empleo, necesitan apoyo del Gobierno Federal. Es aquí, en este grupo, donde se encapsula al sector de la población que apenas gana de uno a cinco salarios mínimos y no tienen ahorros y que si pierden el empleo se quedan sin nada.

El objetivo principal de la presente administración es la de controlar esta pandemia y promover la unión de la sociedad para actuar de forma más empática por los que van a sufrir.

Esta tragedia global debe dejarnos al menos las lecciones: Debemos unirnos como nación, dejar atrás el odio y las diferencias, y la necesidad de replantear la función del Estado actual.

Dr. Arturo Argente Villarreal