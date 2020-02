La Negociación al Sur del Continente

Economía Sin Dolor

Por: Victor Luis Muro Salinas.

“Vamos a ocuparnos de los cinco millones de pobres que deja Macri. Nacimos para ser la voz de los que no tienen voz.”

La historia parece no salir de un ciclo desfavorable para Argentina, el mágico país del sur del continente sigue enfrentando serios problemas económicos, liberales e izquierdistas se les considera responsables de lo que hoy vive la población, la cual alcanza índices de pobreza de alrededor del 40%, lo que significaría alrededor de 16 millones de ciudadanos; sin embargo el nuevo Presidente Alberto Fernández ofrece lograr un crecimiento sostenible, para de esta forma superar las dificultades del país.

Se considera que muchas de las dificultades son resultado de las malas decisiones tomadas en al menos los dos gobiernos anteriores, los cuales estuvieron presididos por Cristina Fernández de Kirchner “Cristina” y Mauricio Macri, y siendo hoy “Cristina” la primera vicepresidente del país, está claro que hay un acuerdo de voluntades por que los entendimientos políticos sean adecuados y de beneficio, sin embargo, no se puede visualizar aun hasta dónde será la influencia y poder de la vicepresidente, la cual en su periodo presidencial contribuyó en buena parte a lo que hoy vive Argentina en términos de crisis económica, sin dejar a un lado que se considera que Mauricio Macri tuvo un pésimo desempeño en lo que se refiere a sus políticas de administración económica y el resultado de las mismas, pues ha dejado al país con una inflación del 50% y una deuda que representa el 90% del PIB.

Ante ese escenario los expertos en economía se dan cuenta que con un panorama de falta de crecimiento y una deuda que los ahoga (alrededor de 300,000 millones de dólares), la posibilidad de caer nuevamente en un “default” es grande, y si eso sucediera, el panorama futuro podría empeorar, pues las inversiones del exterior serían cada vez menores para el país, y ante ello, la única posibilidad de solucionar la situación sería interna, lo que llevaría a sacrificios aún más dolorosos que los que se han vivido en el periodo presidencial de Macri.

Por ello la solución implementada y ya puesta en marcha es simple, por un lado la vicepresidente del país acusa que de les fueron otorgados de manera irresponsable créditos que ahora les generan dificultades para su pago adecuado, y expone que no solo puede ser culpa de quien la pidió, sino además es responsabilidad de quien lo otorgó, pues su análisis fue inadecuado y en definitiva deberían compartir la culpa por lo que expone como una decisión ligera y hasta poco responsable; por otro lado, el Presidente Alberto Fernández y su ministro de economía, trata de establecer acuerdos favorables que le permitan obtener consideraciones adecuadas para no llegar a una falta de pago, y de esta manera comenzar a generar certidumbre ante todos los actores de la economía mundial, lo que finalmente debería causar beneficios económicos al país.

La negociación está en marcha entre con el Fondo Monetario Internacional, sin embargo el panorama no se ve nada fácil, pues si bien se considera que el Presidente es un buen negociador, no cuenta con mayoría en el poder legislativo, lo que podría originar que las cambios que se consideren necesarios podrían tardar, e incluso podrían llegar a detenerse, pues además de ello la cordialidad en la relación de Presidente y Vicepresidente puede resultar un factor clave para obtener los buenos resultados que se buscan, y ello puede no ser un factor sencillo de mantener.

En el pasado, Alberto Fernández y “Cristina”, han protagonizado fuertes enfrentamientos por ideales políticos, y la alianza que realizaron con la finalidad de enfrentar a Macri en las elecciones funcionó al grado de ganar la elección, pero es necesario que asimismo funcione para lograr los acuerdos políticos futuros, que serán necesarios para lograr una economía sin dolor.

Los argentinos lo merecen, el país lo merece, incluso todos los que han creído en Argentina lo merecen, un país tan mágico como el del cono sur debe contar con una mejor economía.