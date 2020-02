Las Amenazas de la Economía

Economía Sin Dolor

Por: Victor Luis Muro Salinas.

“Al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.”

Eduardo Galeano.

El mundo ha vivido amenazas evidentes como las guerras, las que han generado equilibrios y desequilibrios importantes en las economías mundiales, hay quien se ha visto beneficiado de ellas, y por supuesto quien ha sufrido las consecuencias de su derrota. Las guerras han sido amenazas claras y evidentes a las economías, pero… ¿Qué otras amenazas están ya presentes?

Por supuesto no se puede dejar de hablar de los alimentos, los que deben estar en cantidad suficiente a la demanda que hoy muestra una población en constante y exponencial crecimiento, el reto de proporcionar alimento a más de 7,700 millones de personas no es un asunto ligero y mucho menos fácil de atender; las hambrunas son un tema por muchos conocido, sin embargo el peligro que los alientos sean insuficientes ya es un tema que amenaza cualquier economía.

Otro asunto importante es el equilibrio ecológico, el crecimiento desmedido de las necesidades humanas ha generado la necesidad de satisfacer lo que se demanda, sin embargo las reglas para que esto así sucede no se están respetando, y no es precisamente hablar de reglas legislativas, sino de reglas naturales, reglas del medio ambiente, la simple comprensión de que toda acción tiene una consecuencia, de que si se rompen las cadenas naturales se generan consecuencias que incluso aún no se perciben, sin embargo algunas ya son tan evidentes como el exceso de algas en el mar, las islas de basura, el deshielo de los polos, y otras más; las consecuencias de estos sucesos ya son una amenaza a la economía.

Otro aspecto de amenaza que de alguna manera se enlazan a lo comentado anteriormente es la corrupción. ¿Cuánta riqueza es suficiente para una persona o familia? Y no se trata de que no generen la riqueza, sino la manera en como la misma se va concentrando poco a poco, en las que, como dijera un autor conocido, atrás hay una serie de delitos importantes, que no son otra cosa más que corrupción. Por supuesto hay fortunas bien habidas, pero igualmente existen algunas que son producto de explotación, abuso, robo, engaño, encubrimiento, daños a la salud, etc. Y todo lo anterior no se puede ver que funcione sin la existencia de la corrupción, las acciones de una o varias personas que destruyen a otras personas, sin importar más que el beneficio propio, dejando a un lado el daño social generado a otras familias. La corrupción destruye familias, y consecuentemente hasta países, una seria amenaza mundial.

Las enfermedades es otro aspecto que debe contemplarse con seriedad, el análisis detenido de las enfermedades mundiales puede dejar muy preocupado a cualquiera, pues si bien los fallecidos han sido muchos, poco a poco se puede apreciar cómo se multiplican, y que en lugar de avanzar a situaciones de control, periódicamente se observan nuevas enfermedades cada más con más capacidad de exterminio, por lo que está claro que las nuevas guerras no serán precisamente en los campos de batalla tradicionales, sino en la propagación de virus en determinadas zonas y el exterminio de población por causa de contagios. Una amenaza que puede dejar a cualquier economía sumamente diezmada, y que si a todo lo anterior le incluye falta de valores, ausencia de interés por el equilibrio natural, y ambición sin medida por tener el control de lo que pronto puede desaparecer… entonces es sencillo deducir que una economía sin dolor hoy por hoy está seriamente amenazada y es difícil de lograr si todos los interesados no se ponen en acuerdo sobre lo que es importante, urgente y hasta necesario. ¿Usted qué opina?