“Ya no soy vocero ni nada de la Coparmex”: Javier Lozano.

Javier Lozano Alarcón, ex Secretario de Trabajo dijo que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos mostró “poco carácter” a la “presión interna”del sindicato patronal tras su sorpresivo nombramiento como vocero para la “defensa del Estado de Derecho” para que más tarde el organismo le dijera que “siempre no, gracias”.

“Gustavo de Hoyos me dijo que tenía mucha presión interna porque no había pasado por los órganos internos de la Coparmex”, dijo Lozano. “Aquí sí mostró poco carácter porque si no puede procesar internamente un nombramiento de una vocería para un tema que les debe importar […], caramba, pues pueden más a veces intereses mezquinos, el temor”, dijo Lozano.

“Yo le había entrado a una vocería muy concreta para los temas que me importan y que conozco como abogado, y es precisamente defensa de nuestra democracia, propiedad privada, competencia económica, régimen de Estado de Derecho”, precisó. “Para eso yo sí le entraba, pero para una cosa así como la que me dejaron ahí en el montón, como uno más, un premio de consolación, un lástima Margarito, no. Si saben contar, que no cuenten conmigo. Yo estoy molesto”, agregó.