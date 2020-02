“Nunca ha visto el INE un ambiente tan hostil” como ahora: Lorenzo Córdova

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, afirmó que el INE que preside, jamás había enfrentado un clima tan hostil en su contra, como el que vive ahora.

“Estos son momentos muy complicados para la institución, he tenido el privilegio de estar tres ocasiones aquí, vivir etapas no menores de la institución, y no han sido tan fáciles, pero muy probablemente nunca hayamos enfrentado un ambiente tan adverso, tan hostil contra el Instituto como el que hoy tenemos” señaló el Consejero.