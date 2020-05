500 mil empleos se han perdido por coronavirus: AMLO.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador reveló este jueves que hasta el momento se han perdido 500 mil empleos en México debido a la crisis por la pandemia del coronavirus Covid 19 ó SARS-CoV-2.

“En diciembre se perdieron 400 mil empleos del Seguro Social, en diciembre que no había crisis, realmente no es que se quedaran sin trabajo los empleados, es que con el outsourcing para no pagar prestaciones los quitan del seguro, y ahora 500 mil por el coronavirus”, dijo AMLO desde Palacio Nacional.