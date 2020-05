90% de la llamadas por violencia contra las mujeres son falsas: AMLO.

En conferencia de prensa, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes desde Palacio Nacional que el 90% de las llamadas que se recibe al 911 por violencia contra las mujeres “son faldas”.

“Voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a malinterpretar. El 90% de esas llamadas denuncias que recibe el 911 que te sirven de base son falsas, está demostrado”, dijo el mandatario al ser cuestionado sobre el aumento de denuncia durante la cuarentena.