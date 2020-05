Acepta Presidente AMLO revisar el Pacto Fiscal

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aceptó la propuesta de los Gobernadores de realizar una revisión a la llamada Ley de Coordinación Fiscal.

“Acerca de la modificación al convenio de coordinación fiscal, habría que analizarse. Nosotros entregamos puntualmente las transferencias federales, los recursos a los estados, no le retenemos sus participaciones, no se las condicionamos, no tienen que andarle haciendo la barba a ningún funcionario, el Secretario de Hacienda tiene la instrucción de entregar puntualmente las participaciones, porque es dinero del pueblo, el dinero que va a los ciudadanos de los estados. Entonces, si se quiere cambiar la fórmula para que manejen más los estados que la Federación, vamos a pensar que eso es lo que proponen, pues que se analice” aseguró el mandatario.