Activista reclama a AMLO por feminicidios, él responde así.

Durante la conferencia mañanera de este viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por la reportera y activista Frida Guerrera sobre la nula atención que ha tenido su administración ante la ola de feminicidios y violencia contra las mujeres.

“El feminicidio existe, no podemos negarlo jamás nunca, allá afuera están gritando mujeres porque llevamos más de 250 feminicidios en lo que va de 2020; porque no existe una fiscalía especializada para ese tema, creo que nos falta; a las autoridades les falta mucho, perdón que levante la voz, pero a eso vine a que nos deje claro cual es la postura del presidente hacia nosotros las mujeres y que no nada más simulación, porque la secretaria de Gobierno solo se ha pronunciado dos veces”, dijo la activista.

A lo que el mandatario, aseguró que respetaba el movimiento, pero que sus adversarios siempre trataban de desviar el tema, así como reiteró que todo los días se trabaja para combatir actos de violencia y manifestó su apoyo al movimiento feminista.

“Todo nuestro respeto para el movimiento feminista, nosotros trabajamos todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, para que no haya violencia. Estamos atendiendo el problema de los feminicidios, celebramos que las mujeres defiendan su derecho a la seguridad. Me pronuncio en favor de las mujeres, en contra del feminicidio, no se van a modificar las leyes para aminorar castigo a delincuentes, estoy en contra del machismo, respeto a las mujeres, todos debemos respetar a las mujeres y no quiero que quede ninguna duda sobre eso”, expresó

“No estoy metiendo la cabeza en la arena, no estoy evadiendo mi responsabilidad, no es la política del avestruz. Todos los días, cuando se da a conocer la posibilidad de un cambio en el marco legal para modificar los tipos de feminicidio, en la mañana de ese día apenas empezaban a hacer los cuestionamientos opiné que esto se debió de parar, pero no solo opiné, se paró la posibilidad de hacer esa reforma, entonces no tengo ningún problema de conciencia”, agregó AMLO.