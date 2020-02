Aeropuerto de Santa Lucia será una hazaña: AMLO.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que será una toda una hazaña el Aeropuerto internacional Felipe Ángeles el cual será construir en tiempo y forma en el complejo militar de Santa Lucía para el 31 de marzo de 2022.

Esto en referencia a que se tiene previsto que el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles esté listo el próximo 21 de marzo de 2022, luego de que se cancelará el proyecto aeroportuario de Texcoco.

“Fue una bendición la decisión que se tomó consultando al pueblo, de abandonar el proyecto de Texcoco que no viene al caso hablar sobre las dificultades que significada de toda índole: económica, ecológica, de calidad de suelo, pero fue muy importante que se dijera no a ese proyecto porque no le conviene a la nación”, añadió.

“Fue importante que se dijera no al proyecto, porque no le conviene a la nación, donde hay mejores condiciones de todo tipo es en Santa Lucia, tendremos un ahorro de 100 mil millones de pesos respecto al proyecto de Texcoco”, agregó AMLO.