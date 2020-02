Aíslan a persona sospechosa de coronavirus en San Luis Potosí.

Las autoridades de Salud de Estado de San Luis Potosí, informaron este martes que una persona en el municipio de Ciudad Valles fue aislada por un casos sospechoso de coronavirus.

Ante esto Mónica Liliana Rangel, titular de la Secretaría de Salud en San Luis Potosí (SLP), confirmó que una persona permanece en aislamiento para continúa en observación como parte del protocolo correspondiente.

Por su parte la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del estado, Angélica Mendoza Camacho, precisó que inicialmente fueron tres los casos sospechosos; sin embargo, luego de aplicarles los protocolos por parte de las autoridades de Salud dos de ellos fueron descartados.

“Solamente queda uno en Ciudad Valles, no está confirmado, solamente se sospecha que es un caso, pero no se alarmen ni se alarme la población, hay que esperar los días que ya nos marcan el aislamiento, esperemos que no sea así, hablé con la doctora Mónica Liliana Rangel, y nos dijo que están preparados para esta situación”, señaló.