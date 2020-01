Alfredo Saldívar, portero de Pumas y su esposa son agredido por policías de CDMX (VIDEO).

A través de redes sociales, Mariana Clemente esposa de Alfredo Saldívar, portero de Pumas denuncio que fueron agredidos con violencia por policías de la Ciudad de México.

“Una patrulla de la CDMX nos paro sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa al decirle que no, se me subió encima y me golpeó”, escribió en Twitter.