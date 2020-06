AMLO acusa a la empresa española Iberdrola de impulsar campaña en su contra.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó este miércoles a la española Iberdrola de impulsar una supuesta campaña en su contra como parte para frenar los recientes cambios de reglas en el sector eléctrico.

“En el caso de Iberdrola, ¿por qué habló así, con transparencia? porque tengo información de que son ellos los que están promoviendo esta campaña, nada más que encubiertos, porque el conservadurismo tiene esas dos características. No lo olviden, son muy corruptos, son muy hipócritas“, dijo López Obrador.

“Pero no vamos a dar un paso atrás, porque se protege el bien general. No voy a incumplir mi compromiso de que no aumente el precio de la luz”, agregó.