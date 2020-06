AMLO anuncia inauguración de Dos Bocas para 2022.

Durante la supervisó en Paraíso, Tabasco de los trabajos de la nueva refinería de Dos Bocas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció que inauguraran la refinería el 1 de junio de 2022 fecha en la que también cumplen 4 años del “triunfo democrático en México”.

“A pesar de la pandemia, del mal tiempo, se pudo hacer esta supervisión; a un año de haber iniciado los trabajos es bastante lo alcanzado. Hace un año no existía esta plataforma de cientos de hectáreas, no estaba arreglado y ahora no solo existe esta plataforma, las avenidas ya se están hincando, construyendo las plantas, se están enterrando los pilotes; es notorio el avance que se lleva en un año por eso estoy seguro que vamos a inaugurar el 1 de junio”, indicó AMLO.