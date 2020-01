AMLO ordena a Segob no insistirle a INE por base de datos biométricos.

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, no insistir al Instituto Nacional Electoral (INE) para que le entregue copia de los datos biométricos con los que cuenta como parte del padrón electoral a fin de crear una Cédula Única de Identidad.

“Como no fue atendida la solicitud por el Instituto Electoral le di instrucciones que no insistiera, que no nos metamos en eso, que no demos motivo para que se vaya a pensar que tenemos interés de controlar, como en las dictaduras, la situación de cada ciudadano. Como están sensibles los del instituto Electoral no hay que testerearlos, además no es un asunto prioritario”, expresó AMLO.

“Además no es prioridad. La política es tiempo, ya cuando se serenen, y que, además, la gente entienda de qué se trata. Todo eso de tener una identificación única, todo eso genera, muchas sospechas, inquietudes. Entonces, no queremos eso”, agregó.