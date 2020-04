AMLO pide a EE.UU le venda a México ventiladores y monitores para Covid-19.

Este viernes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador informó que le pidió a su homólogo, Donald Trump que Estados Unidos venda a México 10 mil ventiladores y 10 mil monitores para atender la emergencia sanitaria ante la pandemia de coronavirus Covid 19.

Por lo que López Obrador adelantó en Trump le dijo que consultará su solicitud con su equipo encargado del abasta de los equipos y le llamara este viernes por la tarde para darle una respuesta.

“Me contestó, me respondió que va a consultar con los encargados del abasto de estos equipos, y que me habla hoy por la tarde para darme una respuesta sobre este tema en particular. Yo quiero agradecerle independientemente del resultado por escucharnos por darle tiempo y por tener la amabilidad de hablar personalmente para informarnos sobre la petición que le hemos hecho”, indicó.