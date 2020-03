AMLO pide a empresas no despedir a sus empleados durante crisis por Covid-19.

Este viernes en el marco de la emergencia sanitaria que se vive alrededor del mundo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pidió a las empresas no despedir a sus empleados durante la crisis por el COVID-19.

“No se debe exagerar, no se debe aprovechar la situación de crisis, sobre todo de salud, para hacer cosas indebidas. Hago un llamado a los empresarios para que tengan dimensión social y que no despidan a sus trabajadores”, expresó AMLO.

Ya que el mandatario federal precisó que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, le informó que existen denuncias a que diversas empresas transnacionales están prescindiendo de trabajadores ante el panorama del coronavirus.

Sin mencionar el nombre de la firma, el Jefe del Ejecutivo afirmó que se trata de una empresa con mucha fama y tiene múltiples franquicias en el país, esto en referencia que este mismo día ha trascendido que grupo Alsea informara que empleado tomarán ausencia laboral por 30 días pero sin goce de sueldo.

Por lo que López Obrador afirmó que la acción que está llevando a cabo es un mal ejemplo y espera que a la brevedad rectifique ese actuar.

“De acuerdo a la ley no hay fundamento legal porque no hay una declaratoria de emergencia sanitaria. No pueden despedirlos y no pagarles. Es una injusticia. Hago un llamado a los empresarios para que tengan dimensión social y que no despidan a sus trabajadores. Esta empresa es muy grande, muy famosa, tiene que ver con franquicias extranjeras. Es un mal ejemplo el que están dando”, indicó.

“No hay que alarmarnos. No hay que perder la calma. No hay que adelantar vísperas. Son etapas. Hoy no tenemos mucho riesgo. Guardemos fuerzas. Mantengamos nuestra fortaleza moral”, finalizó AMLO.