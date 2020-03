AMLO pide a G20 control de medicamento de Covid 19 y el no cierre de fronteras.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pidió este jueves durante la Cumbre Virtual de Líderes del G-20 a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomar el control del comercio de medicamentos ante la pandemia del Covid 19, así como a los países evitar el cierre de fronteras.

Asimismo, el mandatario explicó que pidió a la ONU intervenir para evitar la escasez de medicamento, así como no se lucre con esta crisis en el marco del coronavirus.

“En cuanto a la cooperación internacional hice mención de que la ONU controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y de equipos porque hay escasez y al mismo tiempo acaparamiento de los que tiene más posibilidades económicas y tiene que darse una trato humanitaria, no especulativo, no lucrativo”, apuntó.

Además de que a sus homólogos, expresó su preocupación por el cierre de fronteras, por lo que pidió no hacerlo para “cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial”.

“También hable de que las grandes potencias, las hegemonías tienen que ayudar para establecer una especia de tregua, que no hay cierres de fronteras con políticas arancelarais unilaterales, que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial.”, dijo López Obrador.