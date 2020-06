AMLO pide no proteger a los delincuente, tras operativo contra “El Marro”.

En conferencia de prensa mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo pidió a la ciudadanía para no proteger a la delincuencia tras los bloqueos registrados este fin de semana en Guanajuato, durante un operativo contra José Antonio Yepez Ortiz, alias.“El Marro” líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, además de que el delincuente hizo llamado a que la población “le eche la mano”.

“Aprovecho para hacer un llamado a la gente para que no se proteja a la delincuencia; antes podía existir la justificación de que no había cómo tener ingresos porque el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, pero ahora el gobierno está atendiendo las demandas del pueblo. No hay ninguna justificación para decir: Voy a ayudar a un grupo que se dedica a la delincuencia porque me está entregando despensas”, pidió AMLO.

“No se metan en eso. Hay forma de tener ingresos con apoyos que se están canalizando. No se metan a proteger a delincuentes. Estos grupos como el caso del huachicol, manejan nóminas para entregar por semana apoyos y por eso cuando hay una detención, cuando interviene la Guardia Nacional salen a enfrentar a quemar carros. Ojalá se entienda que es no es conveniente y que no hay que estar apoyando a ese grupos que nosotros vamos a garantizar el bienestar para que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales, no es solo el uso de la fuerza sino atender las causas que originan la violencia”, enfatizó.