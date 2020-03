AMLO pide tregua de un mes a adversarios para combatir Covid 19.

Este martes, en su conferencia mañanera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado de unidad para el país, por lo que pidió a sus adversarios una “tregua” por un mes, con el objetivo combatir la propagación del Covid-19 en México.

Ante esto criticó que en redes sociales, se han difundido noticias falsas como hizo el ex presidente Felipe Calderón, quien señaló que se reunió en Sinaloa con uno de los hermanos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuando se trató de un médico del Seguro Social.

“Llamo a la unidad, a los adversarios, a los conservadores que ya le bajen una rayita porque esa campaña en medios, abruma, fastidia, se hace daño porque se pierde credibilidad, al pueblo se le puede mentir una vez, dos veces, pero no se le puede estar mintiendo siempre, menos al pueblo de México, en esta circunstancia que es consciente”, dijo.

“En esta circunstancia en donde necesitamos que se diga la verdad y se actué con ética, hay mucha diferencia entre el feis y el Twitter, tiene el feis no sé si más control, pero en el Twitter desatados de modo que a la unidad, no le hace que el ex presidente Calderón haya puesto que comí con el hermano de Guzmán Loera, y era un médico del seguro, a los mejor hoy ofrece disculpa, pero eso no importa porque la gente sabe distinguir, es una tregua, de un mes”, agregó AMLO.