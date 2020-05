AMLO retomará giras la próxima semana.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó este miércoles que será la próxima semana cuando retome sus giras de trabajo en el país y en donde se espera que en los eventos no acudan más de 50 personas como parte de las medidas a la Nueva Normalidad ante la pandemia del coronavirus Covid 19 ó SARS-CoV-2.

“Les pido a todos que nos están escuchando o viendo, de los lugares que vamos a visitar que nos vamos a seguir queriendo a la distancia, que no se pueden hacer actos grandes, que vamos a cuidar que sean muy pocos los asistentes, no más de 50 y cuidando la sana distancia. Que quienes tengan asuntos que tratar, los coordinadores del gobierno federal van a estar desde el lunes recogiendo peticiones y escuchando los pateamientos de la gente”, sostuvo.

Asimismo precisó que se tiene previsto que el próximo martes 2 de junio viaje a Cancún, Quintana Roo para dar el banderazo de salida del Tren Maya, el miércoles a Mérida, Yucatán, jueves a Campeche a Villahermosa, Tabasco en donde supervisar las obras de la refinería de Dos Bocas, sábado a Coatzacoalcos, Veracruz y el domingo: Sayula, Veracruz.

Además, el mandatario federal precisó que si la aerolínea en la que viajará solicita luso obligatoria de cubrebocas lo usará, además de que dijo que sus médicos le recomendaron viajar por carretera.

“Tengo que usar el avión, nada más para ir a Cancún, voy a cuidarme. Si la línea aérea tiene como norma que se use cubrebocas lo voy a usar; en el caso del viaje los médicos me están recomendando que no use mucho el avión, que sea más por carretera”, dijo.