AMLO ve “mano negra” en protestas de la UNAM.

En su conferencia mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que ve que “hay mano negra” en las reciente manifestaciones que han registrando en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y los paros de labores.

“Yo espero que se resuelvan los problemas en la UNAM, no hay condiciones para llevar a cabo un movimiento que paralice la universidad, no es la situación del 68, del autoritarismo, ni posterior al 68, cuando esta toma de la universidad”, expresó el mandatario.

“Un luchador social tiene que dar la cara y no apostar a la violencia, seguir el ejemplo de Mandela, de Gandhi, de Luther King, la no violencia es una vía, además se recurre a la fuerza bruta cuando no se tiene la razón, nada de agresiones, nada de violencia”, agregó.

“Además, nada de capuchas, con todo respeto. Un luchador social debe de dar la cara y no aportar por la violencia (…) siento que hay mano negra, porque siempre hay quienes mueven la cuna y hay que lamparearlos para que no anden ahí en los sótanos, ojalá y se resuelvan las cosas”, añadió López Obrador.

Esto luego de que el día de ayer un grupo de encapuchados intentaron tomar por la fuerza la Facultad de Derecho y por la tarde, otro grupo de encapuchados vandalizaron las instalaciones de la Rectoría en Ciudad Universitaria, sumándose a los paros que se han presentado en varias prepas de la máxima casa de estudios.

“No hay una esfera que permita que un movimiento sin causa pare o impida el funcionamiento de la UNAM; desde luego, hay grupos inconformes y hay que dialogar, pero no es un movimiento colectivo mayoritario. Vamos a ser respetuosos de la autonomía de la Universidad”, apuntó AMLO.

“Se debe evitar el que haya paros injustificados y que no haya manipulación política, porque ayer en las redes se hablaba de un paro total, y no se sabía quién convocaba, además en cualquier movimiento tiene que haber democracia, ¿por qué no preguntarles a los alumnos?, ¿por qué no preguntarles a los maestros?, eso también es autoritarismo, conservadurismo, que no nos vengan con el cuento de que son radicales, que son de izquierda quienes impone”, señaló.