Así declaró el EZLN, y así respondió AMLO.

La construcción del Tren Maya, se ha envuelto en una serie de declaraciones entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, luego de que el primero asegura que defenderían las tierras indígenas “hasta con su vida” por lo que el mandatario federal considero como solo “propaganda”.

A lo que López Obrador, afirmó que a los dirigentes y a toda la organización del EZLN les hace falta mayor información sobre estas acciones que se han emprendido en favor de las comunidades indígenas.

“Les diría que no tienen toda la información, no se va a afectar en nada y se está respetando a las comunidades indígenas. Ya se informó sobre esto y se va a seguir informando, estaba leyendo eso de que ‘si se meten con nuestras tierras estamos dispuestos a dar hasta la vida’, pues ¡no se apega a la realidad eso! ¡Es mucha propaganda! ¡Mucha carga ideológica! pero nosotros no somos así, no le vamos a quitar la tierra a nadie, al contrario”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, refrendó que su gobierno ha trabajado en acciones a favor de las comunidades indígenas, por ejemplo la ayuda a 80 mil campesinos de Chiapas que han sido beneficiados por el programa Sembrando Vida.

“Hoy puedo decir que las comunidades están recibiendo apoyo como nunca, lo tengo ningún problema de conciencia, he trabajado 40 años por los pobres y por los indígenas. Yo no soy un oportunista. Los extremos se tocan pero ya se van a ir tranquilizando, serenando, entendiendo que no es lo mismo y que no es un asunto de ideologías, es un asunto que tiene que ver con la congruencia. Y no estar nada más administrando la pobreza, sacando provecho sin hacer nada, es muy cómodo hacer análisis de la realidad sin hacer nada”, expresó AMLO.