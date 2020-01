Atenderemos el desabasto de medicamentos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se dará solución al tema del abasto de medicamentos en el país, evitando siempre las provocaciones, luego de la protesta padres de niños con cáncer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde una policía fue agredida.

Al referirse a este caso, dijo que se agredió “de mala forma” a una mujer policía, quien –dijo- resistió estoicamente “estamos hablando de una mujer que hace un servicio y seguramente eso no se difundió. Puedo entender que existe toda esta indignación porque se trata de hijos, pero la forma en que se agredió a esta mujer ¿y nadie dice nada?”.

Ante esta situación, el mandatario federal aseveró en su conferencia de prensa que “vamos a dar solución evitando provocaciones, porque no tienen escrúpulos los que están de tras moviendo la cuna”.

López Obrador sostuvo que seguirán enfrentando este tema y que “si se tiene la conciencia tranquila, si no está metido en negocios, si no hay contubernio, si no hay relaciones de complicidad y si de verdad defiende uno la vida, pues no tiene uno por que cambiar en nada”.

Agregó que lo que se tiene que hacer es enfrentar los problemas y seguir adelante con más fuerza, y en ese sentido enfatizó que “va con más fuerza” y con todo el combate a la corrupción en todo los sectores, incluido el de Salud.

Tras mencionar la publicación de un columnista sobre el caso de un menor con cáncer y su familia que supuestamente decidieron irse del país porque el niño no recibió atención médica, dijo que él ni siquiera estaba enterado de que los padres extranjeros resuelven irse a su país porque allá sí serán atendidos.

Agregó que según el texto, esa familia decidió irse del país “por culpa del presidente de México”, ante lo cual dijo: “o sea, es un exceso”, y pidió leer el artículo y decir “si eso es periodismo profesional, ético”.

Notimex