Cambio de afores no es para meter miedo: AMLO.

Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que cambio o reforma en el sistema de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), no busca generar miedo ni afectar a las administradoras de estos fondos.

“Manejaron que íbamos a cambiar las reglas y viene una reforma que va a afectar a administradores de esta fondos, no es así, no era para meter miedo o crear incertidumbre”, dijo López Obrador

Por lo que expuso que sólo se busca corregir el sistema de Afores, pero sin imposiciones.

“Hay que escuchar a todos y hay tiempo, eso no lo podemos hacer ahora, sí hay que hacerlo por lo que estoy planteado que va a convertirse un problema grave y tenemos que resolverlo entre todos, corregir ese error de estos tecnócratas indispensables, técnicos que se creían científicos que nos metieron en cada problema. Entonces, tenemos que estar corrigiendo todo lo que hicieron mal, contrario al interés general, para favorecer a grupos que han hecho su agosto, son políticas malas para la nación, para el pueblo, pero buenas para los que han estado medrando, los que sacan ganancias excesivas” expuso.

“Hay que corregir, pero no imponiendo nada, yo no dije en campaña que íbamos a quitar los Afores , no dije que íbamos a nacionalizar ferrocarriles, yo estoy haciendo lo que di a conocer durante la campaña”, agregó el mandatario.