Centros Teletón firman acuerdo par reconvertirse y atender Covid 19.

Este martes en Palacio Nacional, el Gobierno Federal y la Fundación Teletón firmaron un acuerdo en el cual 23 Centro Teletón al rededor del país se convertirán en centros para atender pacientes con coronavirus Covid 19.

Mientras que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó a su vez que con este acuerdo se podrán se atenderá a los paciente de conformidad con las prioridades que marque cada gobierno estatal.

Por su parte, el presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros, informó que será un total de 140 mil metros cuadrados distribuidos en todo el país para la atención de la emergencia sanitaria, así como destacó que la reconversión de los Centros de Teletón es un logro de los millones voluntarios que han donado a la fundación, por lo que “cada hora” hay avances de este acuerdo.

“Nos duele cerrar los centros porque son más de 30 mil niños que se atienden, pero, por otro lado, en cada ladrillo hay mucho amor depositado por mexicanos y no podían quedarse vacías, no podíamos cerrar los centros y esperar a regresar a la normalidad. Si hoy no podíamos atender a los niños había que tratar de sumar y complementar las labores y poner ese granito de arena en cuanto a la infraestructura”, aseveró Landeros.