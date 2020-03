Cierran parcialmente frontera EEUU – México

Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron el viernes planes para limitar drásticamente los cruces en su concurrida frontera común como parte de los esfuerzos para controlar la propagación del coronavirus que causa el COVID-19. Las restricciones regirán básicamente para los viajes recreativos y turísticos.

México, Estados Unidos y Canadá también acordaron que cualquiera que cruce sin autorización sus fronteras comunes será regresado de inmediato a su país de origen debido al potencial peligro de salud que conlleva detener a personas de todas partes del mundo. Washington dijo que los cruces irregulares de estas personas representan un riesgo potencial debido a la rápida diseminación del virus.

El presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard dijeron que los dos gobiernos acordaron prohibir los viajes recreativos y turísticos, de forma similar a las restricciones establecidas a principios de esta semana a lo largo de la frontera de Estados Unidos y Canadá.

Trump dijo que las acciones “salvarán innumerables vidas”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que las restricciones entran en vigor en el último minuto del viernes y que estarán quedarán vigentes el tiempo que sea necesario.

No habrá prohibición de viaje entre México y Estados Unidos para trabajo u otras actividades esenciales, y no se detendrá el tráfico comercial, dijo Ebrard. De “todos los demás no esperamos que tengan ninguna dificultad”, agregó tras insistir: “no estamos nosotros hablando de cierre”.

Al excluir el tráfico comercial de la prohibición, los dos gobiernos suavizaron sustancialmente los efectos económicos de la medida. Menos estadounidenses también se dirigen al sur debido a una orden estatal en California de que casi todos permanezcan en sus hogares y una advertencia del Departamento de Estado que aconseja a los estadounidenses no viajar al extranjero.

Aun así, las restricciones son un acontecimiento importante a lo largo de la frontera más cruzada del mundo. Los compradores mexicanos son vitales para pequeños pueblos en el lado estadounidense de la frontera y es común que las personas de uno y otro lado crucen para visitar a familiares.

AP/ Foto: Archivo