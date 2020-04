Cifras de López-Gatell por Covid 19 no cuadran: José Narro.

José Narro, ex titular de la Secretaría de Salud y ex recto de la Universidad Nacional Autónoma de México puso en duda las cifras sobre el estatus del coronavirus COVID-19 en el país por lo que expresó que “las cifras de Hugo López-Gatell no cuadran”.

“En México, la pandemia de Covid 19 es un problema muy serio y lo tenemos que entender en su dimensión total. En el siguiente hilo explico por qué ahora, igual que en 2009, las cifras de Hugo López-Gatell no cuadran, al tiempo que generan desconfianza e incertidumbre”, expresó Narro Robles en Twitter.

“En realidad, muchos casos de COVID-19 se encuentran en la estadística de influenza, como muchas muertes por coronavirus están en el capítulo de neumonías atípicas y similares. Por esto, justificadamente, hay desconfianza sobre las cifras de la #Pandemia”, explicó el doctor Narro.

Por lo que señaló que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “México es el país con menos pruebas aplicadas por cada mil habitantes: 0.4 frente a 22.9 del promedio de los países miembros”. Lo cual implica que se tiene un muestreo incompleto. “Por ello nunca quiso aplicar masivamente las pruebas diagnósticas”.

Asimismo, el ex rector de la máxima casa de estudios, tomo como referencia las declaraciones que hizo López-Gatell el pasado miércoles 8 de abril en donde se estimó que pueden haber más casos de los que se tienen registrados en las instituciones, lo que daría un panorama muy distinto a las cifras.

“(El subsecretario) también ha dicho que el número de personas infectadas puede ser superior en 8 o en más de 30 veces. La diferencia es tal, que se podría estimar una cifra de entre más de 120,000 y 500,000 personas contagiadas. ¡Por eso no se le puede creer!”, apuntó.

“Hay un error de apreciación que persiste hasta el momento en la mayoría de los países: la idea de que todo se puede observar de manera directa. Y no. La ciencia de la epidemiología está convencida de que no todo se puede observar. Entonces, en realidad es un error metodológico suponer que sólo lo que se ve existe, y al revés: que lo que no se ve, no existe; sin embargo, en muchos países se sigue utilizando la idea de ‘voy a hacer pruebas a todos’. Esto lleva a un error de interpretación que es pensar que lo que se ve es lo único que hay”, expuso Narro. “Él sabe que la cifra de casos confirmados está incompleta. Por ello nunca quiso aplicar masivamente las pruebas diagnósticas”, agregó.

Foto Cuarto Oscuro