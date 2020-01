Comunidades indigenas ganan amparo en contra del Tren Maya, Fonatur niega suspensión.

Comunidades indígenas de los pueblos Maya Peninsular y Ch’ol, asentados en Campeche obtuvieron de parte del Poder Judicial de la Federación una suspensión provisional que impide temporalmente el inicio de las obras del “Tren Maya”.

De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en la solicitud de protección de la justicia que fue presentada el 6 de enero de 2020, el pueblo Maya Peninsular y Ch´ol, asentados en Xpujil, reclamó “la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo Federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”.

Ya que según explicaron que la consulta no cumplió con el carácter de informada ni previa, “pues no recibimos información detallada con antelación suficiente, ni se respetó nuestro derecho a la participación toda vez que la estructura de los foros de la supuesta fase informativa, de fecha 30 de noviembre de 2019, fue diseñada e implementada de manera unilateral, por lo que sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades”.

Ante esto, en un comunicado el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) desmintió este martes la suspensión provisional de las obras del Tren Maya, el proyecto ‘bandera’ de la presente administración.

Por los que la dependencia indicó que si bien hay un amparo promovido por un ciudadano, ninguna instancia del gobierno ha sido notificado de la suspensión del proyecto en el sureste del país.

“Con relación a la supuesta suspensión otorgada en contra del Tren Maya, Fonatur/ INPI/ SEGOB/ NO HAN SIDO NOTIFICADOS. Ahora bien, se tiene conocimiento por el sitio web del Poder Judicial de la Federación de una demanda de amparo promovida”, aseguró la institución gubernamental.

