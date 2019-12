Con 92.3% dan el sí para el Tren Maya.

Luego de que este fin de semana se diera la votación para la construcción del Tren Maya, de acuerdo con los resultados, la participación total fue de 100 mil 940 mexicanos, de los cuales 93 mil 142 votó por el sí, es decir, el 92.3%; mientras que 7 mil 517 dijeron que no, lo que equivale al 7.4%, mientras que en votos nulos se tuvo 281 votos lo que corresponde al 0.3%.

Al respecto ante el sí de la población, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la primera semana de enero se lanzará la licitación en los tramos donde ya existe ingeniería básica, alrededor de 800 km e hizo un “llamado a las empresas para que se vayan preparando”,

Asimismo, el mandatario federal afirmó que el gobierno ya cuenta con el presupuesto para la construcción, alrededor de 120 mil millones de pesos.

“Ya tenemos seguros alrededor de 60 mmdp por los ingresos que se obtienen por el cobro de impuestos a turistas”, aseguró AMLO.

Por su parte, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jimenez Pons, aseguró que las obras de construcción del Tren Maya iniciarán entre marzo y abril.

“Iremos desarrollando las siguientes propuestas para que tengamos ya inicios de obra a finales de marzo o principios de abril”, expuso.

Dando mas detalles de la consulta, la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez, informó que en las 5 entidades se instalaron 268 mesas en las que se recibió a 100 mil 940 personas, mayores de 18 años.

En la consulta a los ciudadanos se les preguntó: ¿Estás de acuerdo en que se construya el proyecto integral del Tren Maya? A ello, 93 mil 142 votaron por el ‘Sí’, mientras que 7 mil 517 votaron por el ‘No’, lo que representa un 7.4 por ciento. Además hubo 281 votos nulos que representan el 0.3 por ciento de los votantes.

Asimismo se precisó que por entidad, n Campeche 96.3% votó por el sí, 3.4% por el no; en Chiapas 97.2% votó por el sí, 2.5% por el no; en Quintana Roo 85.2% votó por el sí 14.6% por el no; en Tabasco 99.1% votó por el sí, 0.6% por el no; y en Yucatán 87.8% votó por el sí 11.8% no

Foto El sol de México