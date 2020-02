Con reforma del feminicidio se busca visibilizar la problemática: Gertz Manero.

El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaro este lunes durante la conferencia mañanera que la intención es reformar el feminicidio como delito más no es desaparecerlo, con el objetivo facilitar su investigación y visibilizar la violencia contra las mujeres “en defensa de su vulnerabilidad”.

A lo que explicó que la propuesta de la Fiscalía es establece una reforma que respetando la autonomía del delito, haciendo más sencillo el proteger a las mujeres y darles mayor empoderamiento en la defensa de su vulnerabilidad.

Por lo que aseguró que el feminicidio, es un fenómeno delictivo y criminal que la FGR no puede hacer a un lado “porque es fundamental en la justicia”.

Así como aseveró que en la FGR está trabajando para visualizar al problema como muy grave y establecer que se tiene un grupo muy delicado ante este delito.

“El delito no está lo suficientemente claro como para poder hacer una defensa porque en los homicidios no tenemos ese aumento y en los feminicidios sí”, subrayó.

“Nosotros tenemos una sola prioridad y en este caso específico, un grupo vulnerable que son las mujeres. Nosotros no hemos descalificado a nadie, nosotros no hemos dado información que no esté apegada a toda la información estadística que está en el país, no hemos hecho interpretaciones. Lo que nosotros hicimos fue visibilizar una situación que no había sido establecida ni visibilizada por ningún grupo”, abundó.