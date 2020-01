Coronavirus no es un riesgo: Secretaría de Salud.

En conferencia de prensa, la Secretaría de Salud pidió a la ciudadania no entrar en pánico ni restringir viajes o comercio con China, además de evitar el cierre de fronteras por la aparición del coronavirus.

Por lo que López-Gatell afirmó que las autoridades sanitarias permanecen tranquilas y preparadas ante el brote de la enfermedad emergente.

Por otra parte, en referencia al caso detectado del posible contagio de coronavirus de un doctor del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que viajó a China dijo que los resultados a las pruebas se tendrán por la noche, aunque indicó que se darán a conocer hasta el jueves por la mañana.

“Vamos a informar en todo momento, no hay que angustiarse. Si se detecta que eleva su gravedad se va a decir, pero si no, que no es no grave, actuaremos en consecuencia”, dijo.