Crédito del Banco Mundial es una “operación de rutina”: AMLO.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que el crédito otorgado a por el Banco Mundial (BM) por 1,000 millones de dólares (mdd) a México “es una operación de rutina”.

“Es una operación de rutina, algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas. Seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales, no la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente con relación al Producto Interno Bruto, por eso estamos tomando algunas medidas sobre todo de austeridad; estamos también eficientando la administración, estamos considerando que vamos ahorrar alrededor de 500 mil millones de pesos”, indicó AMLO en conferencia de prensa.

“Vamos a hacer todo un esfuerzo. Estamos enfrentando los efectos del coronavirus: la caída de la economía mundial. Yo estoy pensando, soy optimista, que no se caiga mucho. En el primer trimestre cayó 1.2%; este trimestre es el más difícil, va a caer la economía, pero no como piensan, vamos a salir bien”, añadió.