Cuando el Gigante se Enferma

Economía sin Dolor

Por: Victor Luis Muro Salinas

“El miedo se propaga al doble de velocidad que cualquier virus.”

Dan Brown.

Como si fuera parte de una saga de novela, hoy el mundo vive un evento global, y no es precisamente económico, periódicamente se han generado situaciones parecidas, e incluso México ha sido en su momento el principal protagonista, siendo entonces considerado el punto de origen; Una enfermedad respiratoria está generando desequilibrio económico mundial, una afección que hoy se conoce como: Coronavirus o Covid-19.

Esta enfermedad considerada de origen Chino, está causando serias complicaciones, pues primeramente se habla de que se quiso advertir de manera temprana sobre el problema, sin embargo se consideró que era una interpretación alarmante sobre una situación que no tendría mayor relevancia, pero ha causado prácticamente la cuarentena de una ciudad, e incluso de hoteles y barcos, pues su nivel de contagio es importante, y en prácticamente tres meses y quizás un poco menos, ya se encuentra presente en prácticamente todo el mundo.

Al ser el Gigante Chino el punto que se identifica como origen, las medidas han sido extremas, pues por todos es conocido que su población está casi en un millón cuatrocientos mil habitantes, casi un 18% de la población mundial, y por lo mismo la fuerza económica del país es grande, contando con índices de crecimiento constantes y positivos, lo que necesariamente se refleja también al exterior.

China ha tomado medidas importantes para contener la propagación del virus, pero las mismas no han sido suficientes, pues el covid-19 ya está presente en distintos países, incluso ya se confirmó su presencia en el Continente Americano, y lo que ha causado esta enfermedad principalmente son dos aspectos: Inmovilización y miedo.

La inmovilización se debe a que en el país asiático se han realizado las acciones necesarias para evitar la propagación, sin embargo las mismas han paralizado los comercios, las industrias, prácticamente las ciudades, y con ello muchos de los aspectos económicos que se vinculan a sociedades económicamente activas, por lo que se dificulta la compra – venta y consumo de bienes, y esto necesariamente afecta a una cadena de proveedores que incluso está fuera del país, por lo que la economía de otras naciones está resultando seriamente afectada por la emergencia primeramente China y ahora global.

El otro aspecto es el miedo, las acciones diarias se paralizan por el miedo, las operaciones comerciales, las inversiones, y muchas actividades más; las personas tienen miedo, las noticias difundidas sobre el covid-19 son diarias, y algunas muy alarmantes, por lo que las personas comienzan a tomar precauciones, lo que no es inadecuado, pero cuando el miedo va más allá de lo racional se genera una reacción que no permite que las actividades diarias se realicen adecuadamente, el miedo también ha llegado a los mercados, y las bolsas del mundo lo han resentido, el virus no solo está afectando la salud de las personas, sino también la de los mercados financieros.

Las instituciones de salud dicen estar listas, sin embargo, no hay economía que pueda atender y “aguantar” una emergencia sanitaria si la misma deja de tener comportamientos predecibles y estadísticamente medibles, si cambia su patrón de comportamiento una enfermedad puede estar fuera de control, y definitivamente sería un “cisne negro” para cualquier economía, y ello generará que ningún país tenga una economía sin dolor. ¿Será que el covid-19 es algo más que una nueva presentación de enfermedad respiratoria? O simplemente el miedo se difunde más rápido que el virus.

Foto: Archivo