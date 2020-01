Demócratas piden destitución de Trump.

La oposición demócrata pidió este miércoles que el Senado de Estados Unidos la destitución del presidente Donald Trump por su “corrupta” presión a Ucrania y sus intentos de encubrirla, al advertir que el mandatario podría buscar nuevas injerencias extranjeras en las elecciones presidenciales de noviembre

“Van a escuchar pruebas muy contundentes del plan corrupto del presidente Trump y de su encubrimiento”, dijo al comenzar la sesión el jefe de los fiscales, Adam Schiff, que preside el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja.

Por lo que pidió “condenar” a Trump y destituirle por su abuso de poder y obstrucción del Congreso, los dos cargos de los que la Cámara Baja acusó al presidente en relación con sus presiones a Ucrania para que investigara a uno de sus posibles rivales en noviembre, el ex vicepresidente Joe Biden.

“La negligencia del presidente no puede evaluarse en las urnas (en noviembre), porque no podemos garantizar que ese voto vaya a ganarse de forma justa y sin interferencias extranjeras solicitadas por Trump”, expresó Schiff.

Asimismo, durante el debate la oposición demócrata cree que no podrá llegar al fondo del caso hasta que no escuche a dos testigos clave de las presiones de Trump a Ucrania, el ex asesor de seguridad nacional John Bolton y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney.

Por lo que la mayoría republicana en el Senado aplazó hasta la semana que viene el debate sobre si se convocan nuevos testigos.

“Esperamos que los senadores sientan más presión (para convocar testigos y exigir más documentos) ahora que la atención del país está más centrada que nunca en este tema”, afirmó Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado.

Foto AFP