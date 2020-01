Designan a fiscales para juicio político contra Trump.

La jefa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi informó que serán los legisladores demócratas Adam Schiff, Jerry Nadler, Hakeem Jeffries, Zoe Lofgren, Val Demings, Jason Crow y Silvia García quiene fungirán como “fiscales” en el juicio político contra el presidente estadounidense, Donald Trump.

“El presidente de Estados Unidos no está por encima de la ley”, dijo Pelosi. “Se le hará responsable”.

Ante el anuncio, el mandatario estadounidense escribió en su cuenta de Twitter, ” Aquí vamos de nuevo, otro Con Job de los demócratas Do Nothing. ¡Se suponía que todo este trabajo lo realizaría la Cámara, no el Senado!”

Asimismo, La Cámara de Representantes votó a favor de enviar al Senado los cargos contra el presidente paso clave en sus esfuerzos por destituir al mandatario acusado de abuso de poder y obstrucción del Congreso, luego de que los congresistas votaron 228 a favor frente a 193 en contra, en un voto que permitirá que el histórico proceso en el Senado comience en los próximos días.

